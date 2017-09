Ettevõtted värbavad tulevasi töötajaid otse koolipingist

Kohtla-Järve, Viru Keemia Grupp Foto: Sven Arbet

Kvaliteetse tööjõu otsingul püüavad ettevõtete esindajad mõjutada enda kasuks otsutama juba ülikoolide esimese kursuse tudengeid. Tööandjad annavad endale aru, et tööjõuturult töötajate värbamisel on eelis neil, kes suudavad kiiremini tegutseda. Üliõpilastele on sellised kohtumised aga motivatsioonitekitajaks, kirjutab ERR.