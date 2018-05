Ettevõtteid ostetakse ja müüakse tänavu hoogsalt. Eestis on oodata hüppelist kasvu

„Ükskõik kui suurt kära ei tehtaks globaalse geopoliitika vallas, siis piiriüleseid, eriti keskmise suurusega tehinguid see oluliselt ei mõjutanud,“ sõnas KPMG Internationali tehingute nõustamise globaalne juht Leif Zierz. „Tulenevalt üha kasvavast muutuste ja innovatsiooni survest on tänavu oodata tehnoloogiaga seotud tehingute aktiivsust.“

„Eestis tehti tänavu esimeses kvartalis lausa 60% rohkem M&A-tehinguid kui eelmisel aastal samal ajal. Kuigi enamuse tehingute maht ei ole avalik informatsioon, on käesoleval aastal juba toimunud Eesti mõistes suuri tehinguid, nagu näiteks Magnetic MRO müük Guangzhou Hangxin Aviation Technologyle, Santa Monica Networksi ostmine Elisa poolt ning Euro Oili müük Alexela Oilile või siis Hansaposti ja Hobby Halli ühinemine. Samuti on mitmed meile teada olevad suurtehingud closingule lähedal ning kõik märgid viitavad sellele, et tänavu on oodata M&A tehingute viimase kümne aasta rekordit,“ ütles KPMG Balticsi M&A ja ettevõtte rahanduse teenuste juht Imre Visse.