ETV ja Tallinna TV jäävad kahekesi: ka TV3 teatas vabalevist lahkumisest

TV3 juht Priit Leito teatas, et ka nemad plaanivad vabalevist lahkuda juba 1. augustist.

"Me mõistame täielikult Kanal 2 otsust. Praegused majanduslikud hoovused mõjutavad tugevalt kommertskanaleid. Programmikulud kasvavad pidevalt ja kuskilt tuleb leida võimalusi kokku hoida," rääkis Leito.

"Ka meie saatsime veebruaris Levirale teate, et lahkume vabalevist. Lahkumine toimub 1. augustil ning oluline on toonitada, et 90% meie kliente see kuidagi ei mõjuta," sõnas ta.

Küsimusele, kas plaan vabalevist lahkuda tuli uutelt omanikelt, vastas Leito eitavalt. "See ei ole kuidagi uute omanikega seotud. Plaan oli juba 2017. aasta eelarvesse sisse kirjutatud ning oleme seda kavatsenud alates eelmise aasta septembrist."

"Kommentskanalite äriturg on muutunud. Täpseid numbreid, kui palju vabalevist lahkumine meie juurde toob, ei saa ma praegu avaldada, kuid mõju on ikka märkimisväärne ja läheb programmi arendusse," sõnas ta.

Leito sõnul on oluline rõhutada, et enamikke kliente see ei mõjuta. "Hetkel on turul nii palju sooduspakkumisi, et kliendid leiavad endale võimaluse. Kuid vabalevist lahkumine toob kaasa TV3 programmi kvaliteedi parandamise, seda võime lubada," sõnas Leito.

Plaan vabalevist lahkuda käis laual juba kaks aastat tagasi

TV3 plaanis vabalevist lahkuda 2015. aasta aprillis. Ka siis põhjendas Priit Leito plaani sellega, et vabalevi on kallis ega paku võimalust piisavalt tulu teenida. Ta hindas, et seitsme aastaga on reklaamiturg umbes kolmandiku võrra kokku kuivanud.

„Viimasel neljal aastal pole Eesti telejaamad nina vee peale saanud ehk oleme kõik juba aastaid kahjumis – ühelt poolt on tihe konkurents videoreklaami eest turuosaliste vahel ning teiselt poolt vajadus suurendada programmikulusid kohaliku teletoodangu näitamiseks,” märkis Leito 2015. aastal Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Vaatamat sellele mõeldi ümber juba sama aasta juuni lõpus. Kuid kuigi TV3 jätkas vabalevis, viidi ööl vastu 12. augustit 2015. aastal telepildi edastus väiksemasse, Multipleks 6 võrku. Seetõttu muutus mõnevõrra ka kanali leviala