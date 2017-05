Euribori reform luhtus. Lükati edasi loodetud eluasemelaenu baasintressi kukkumine

Euroopa Rahaturgude Instituut ehk EMMI tõmbas neljapäeval hädapidurit ja lükkas tagasi ka Eestis eluasemelaenude baasintressiks oleva euribori reformi.

Euribori taheti reformida, kuna pangad manipuleerisid euriboriga. Kui varem arvutati Euribori pankade poolt pankadevaheliselt turul mittesiduvate laenunoteeringute alusel, siis sooviti, et seda hakataks arvutama tegelikult tehtud tehingute laenuintresside alusel. Analüütikute hinnangul on vähe optimismi, et lähiajal toimub euribori reform.

Pangad eeldasid, et kasutusele võetakse tehingupõhine arvutus. Kauplejad olid panustanud sellele, et uuel moel euribori arvutus toob kaasa madalamad intressid ja suurema intressikõikuvuse. EMMI teatas, et nüüd keskendutakse hübriidsüsteemi arendamisele.

Euroopa pangad kaebasid juba märtsis, et see uus süsteem ei hakka reaalses elus toimima, kuna kehtivad negatiivsed intressitasemed ja toimuvad regulatoorsed muutused. Hübriidsüsteem meenutaks Londonis kasutatavat LIBORi intressiarvutust, kirjutab Bloomberg.

"Kuivõrd turuosalised olid eelnevalt arvestamas võimalusega, et plaanitav euribori reform läheb läbi (intressiderivatiivide hinnad peegeldasid madalamate intresside ootust), siis tõi sõnum et reform lükkub kuni kaks aasta võrra edasi, mõõduka korrektsiooni intressiturule,” ütles Danske Banki Eesti finantsturgude üksuse juht Rainer Änilane Ärilehele. „Septembri euribori futuuride reedene hinnamuutus peegeldas näiteks umbes 3 baaspunktist hüpet intressiootustes."

Reedel tõusis septembrikuu euribori futuuri tootlus 0,03 protsendipunkti võrra miinus 0,31 protsendile. Kolme kuu euribor fikseeriti miinus 0,329 protsendil.