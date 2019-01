20. sajandi üks olulisem majandusteadlane, vabaturu eestkõneleja Milton Friedman prognoosis Euroopa ühisraha elueaks maksimaalselt kümme aastat, misjärel pidi see kokku kukkuma ning tõmbama endaga kaasa ka kogu Euroopa Liidu. Seda ei ole aga juhtunud ning euro alustas sel aastal juba kolmandat kümnendit. Siiski ei tähenda see, et taevas euro kohal oleks pilvitu.