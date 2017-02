Euroala majandusaktiivsus hüppas kuue aasta kõrgeimale tasemele

Euroala majandusaktiivsus kerkis veebruaris enam kui kuue aasta kõrgeimale tasemele, selgub IHS Markiti andmetest.

Need tulemused näitavad Prantsusmaa ja Saksamaa majanduste kiiret kasvu, vaatamata sellele, et tänavuste valimiste tõttu on riikides suur poliitiline ebakindlus, edastab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Euroala teenuste- ja tööstusaktiivsuse indeks kerkis veebruaris 56 punkti tasemele jaanuarikuise 54,4 punktiga võrreldes. See on kõrgeim tase alates 2011. aasta aprillist.

Reutersi küsitletud analüütikud ootasid indeksi näiduks 54,3 punkti, ehk tulemus ületas ka analüütikute ootusi.

Indeksi näit ülevalpool 50 punkti taset näitab kasvu.