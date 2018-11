Euroala majanduskasv oli nelja aasta kehvim

Euroala sisemajanduse koguprodukt kasvas kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 1,7%. Mullu samal ajal oli kasv aga 2,4%. Seejuures teise kvartaliga võrreldes ehk kvartalis oli kasv üle nelja aasta kõige kehvem ehk vaid 0,2%.

„Tervelt neljal viimasel aastal on majanduskasv olnud selle sajandi keskmisest kiirem ja nüüdseks on kasvuspurti võimaldanud jõuvarud otsakorral,” tõdes Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Tema sõnul on Eestis nagu ka teistes Euroopa riikides suurenenud tööjõumure. Tööpuuduse määr on viimase kümne aasta madalaim ja ettevõtetel on järjest raskem töötajaid leida. „Peale selle vähenevad eksporditellimused, sest nõudluse kasv vaibub terves maailmas. Seda kasvupidurit täiendavad omakorda järk-järgult lisandunud rahvusvahelised kaubanduspiirangud,” märkis ta.