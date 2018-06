Euroala rahandusministrid sõlmisid Kreeka võla osas ajaloolise kokkuleppe

Euroala rahandusministrid saavutasid täna varahommikul kauaoodatud Kreeka võlakoorma leevendamise kokkuleppe ja pikendasid pea 100 miljardi euro mahus laenude tagasimakse tähtaega kümne aasta võrra.

„See on eriline hetk,“ kinnitas Euroopa Komisjoni majandusvolinik Pierre Moscovici. „Kreeka kriis lõpeb täna Luksemburgis,“ lisas ta.

Briti majanduseht Financial Times kirjutab, et euroala rahandusministrid arutasid kokkuleppe finantsklausleid enam kui kuus tundi ning kohtumine venis reede varahommikusse.

Kokkulepe tähendab, et 96,6 miljardi euro mahus laenude ehk umbes 40% sellest, mis Kreekal tuleb euroala riikidele järgnevatel aastakümnetel tagasi maksta, tähtaega pikendati 10 aasta võrra. Varaseim tagasimakse tähtaeg lükkus 2023. aastalt 2033. aastale.

Leevendust anti ka intresside osas, kirjutavad Danske Marketsi analüütikud klintidele saadetud kirjas.

Analüütikud märgivad, et see tähendab, et Kreeka suudab tõenäoliselt augustis päästeprogrammid lõpetada.