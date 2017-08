Euroala särav täht on Baltikum: sissetulekud kasvavad kiiresti

Kuigi 2008. aasta kriisis ja kaubandusprobleemid Venemaaga on avaldanud Baltikumile mõju, on kolm Balti riiki kiiresti lähenemas Lääne-Euroopa rikaste maade sissetulekute poole, kirjutab Bloomberg viidates Euroopa Keskpanga raportile.

Keskpanga andmetel on alates 1999. aastast majanduse kogutoodang inimese kohta Eestis, Lätis ja Leedus ületanud ootuseid. Edu taga on madal võlakoormus, kiiresti paranevad institutsioonid ning äri- ja vabaturusõbralik poliitika.

„Balti riigid ühes Slovakkiaga on väheste euroala maade seas, kus reaal-SKP inimese kohta ostujõult on oluliselt lähenenud EL keskmisele,“ teatas keskpank.

Kuigi eesmärk on selline, et majanduse kogutoodang inimese kohta võrdsustuks rikkama Lääne-Euroopaga, moodustas 2015. aastal Balti majanduste kogutoodang inimese kohta kõigest 2/3 15 riigi keskmisest, kes kuulusid Euroopa Liitu enne 2004. aasta laienemisringi. Madalad palgad on viinud baltlasi otsima paremat palka välismaalt.

Kuigi Euroopa keskpank näeb Baltimaid positiivses valguses ning ka majandus kasvab tänavu, ei ole kohalikud elanikud sugugi entusiastlikud. Värskeima Eurobarometeri uuringu kohaselt hindas vaid veerand Läti ja Leedu elanikest, et nende majandustel läheb väga hästi või pigem hästi. Tšehhis ja Poolas arvas seda oma maade majanduste kohta veidi vähem kui pool küsitletutest.