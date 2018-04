Euroalal on eufooria asendumas realismiga. Ökonomistid kärbivad tuleva aasta majanduskasvu ootuseid

„Me ei peaks ektrapoleerima liigselt midagi mis võib kujuneda ajutiseks hoo languseks,“ ütles UniCredit Banki euroala peaökonomist Marco Valli. „Hoog kasvas väga kõrgelt tasemel ning andmed viitavad sellele, et euroala kasvab üle oma potentsiaali. Küll aga on ebaselgus suur.“

Ökonomistid ootavad jätkuvalt, et euro intressimäärad hakkavad tõusma 2019. aastal teises kvartalis. Tänavu ja tuleval aastal peaks inflatsioon olema 1,5 protsenti enne kui see kerkib 2020. aastal 1,8 protsendini.

Läinud nädalal ütles Euroopa Kekspanga juht Mario Draghi, et hetkel on põhimuseks euroala välised riskid.

Euroopa Keskpanga järgmine rahapoliitiline istung toimub 26. aprillil. Uusi keskpanga majandusprognoose on oodata juunis.

Loe veel

„Ootame Euroopa Keskpangalt signaali 2018. aasta väljavaate väikeseks langetuseks,“ kirjutas Barclaysi ökonomist Philippe Gudin. „See ei tähenda, et keskpank oleks muutunud oma alusvaadet, et euroala majandus on tugev. Vähemalt me ei usu, et seda vaade oleks muutunud. Pigem on see esimese kvartali nõrga olukorra tuvastamine ning heade alusinflatsiooninumbrite puudumine. Samuti tähendab see arvestust, et maailma majanduskasvu väljavade on ebaselgem.“