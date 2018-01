Euroapteek ostab Ülikooli Apteegi keti

Maxima omanikele kuuluvasse Leedu Euroapotheca gruppi kuuluv Euroapteek OÜ sõlmis Yliopiston Apteekki OY-ga lepingu Ülikooli Apteegi keti omandamiseks Eestis. Tehingu jõustumisel ostab Euroapteek ja integreerib oma võrgustikuga 13 Yliopiston Apteekki OÜ omanduses olevat apteeki ning on valmis jätkama frantsiisiteenuse pakkumist ketti kuuluvale 11 Ülikooli Apteegi kaubamärki kasutavale apteegile.

Samaaegse tehingu raames sõlmis Euroapotheca grupi hulgimüügifirma Baltfarma OÜ lepingu Yliopiston Apteekki OY hulgimüügiäri ettevõtte Medapta OÜ ostuks.

“Euroapteegi võrgustiku laienemine toob esmajärjekorras lisandväärtust meie klientidele, kuna kõikide Ülikooli Apteekide asukohad sobivad väga hästi meie võrgustikuga ilma ühegi kattumiseta,” lausus Euroapteek OÜ juhatuse esimees Inna Mets. “Soovime koos Ülikooli Apteegi perega jätkata Euroapteegi võrgustiku arendamist ning pakkuda seeläbi oma klientidele parimat ja mugavaimat teenindust.”

“Otsus müügitehinguks tulenes asjaolust, et meie turuosa Eestis ei ole tulevikku silmas pidades optimaalne. Euroapotheca gruppi kuuluvana kasvab meie apteegikett Eestis enam kui kaks korda ning on seeläbi tulevikuks suurepäraselt positsioneeritud nii tegutsemisefektiivsuse kasvatamiseks kui ka klientide üha paremaks teenindamiseks,” lausus Yliopiston Apteekki grupi tegevjuht Jukka Niemi.

Inna Metsa sõnul järgib sõlmitud tehing Euroapotheca grupi laiemat, Põhjala ning Kesk- ja Ida-Euroopa turgudele suunatud strateegiat, mis tugineb kasvule nii omandamiste kui ka orgaanilise kasvu näol.

Kõik Ülikooli Apteegid jätkavad esimeses etapis tegutsemist senise kaubamärgi all ning ühtlasi jätkavad samadel tingimustel ka kõik apteekide töötajad. Pikema tuleviku vaates hakkavad Ülikooli Apteegid opereerima Euroapteegi kaubamärgi all. Euroapteek OÜ on valmis jätkama kõigi frantsiisipartnerite toetamist. Jaanuari lõpu seisuga kuulub Euroapteegi võrgustikku 49 apteeki, Ülikooli Apteegi kaubamärgi all tegutseb Eestis 24 apteeki.

Omandamistehingu jõustumisel koosneb Euroapteegi võrgustik 73 apteegist, millest 54 on Euroapteek OÜ omanduses ning 19 tegutsevad frantsiisilepingu alusel.

Täpsem Ülikooli Apteegi keti Euroapteegiga integreerimise ajakava, sh kaubamärgi ja kliendilojaalsusprogrammidega seonduv, kinnitatakse pärast tehingu lõplikku jõustumist, märkis Inna Mets.

Omandamistehingute jõustumise eeltingimuseks on Konkurentsiameti heakskiit. Vastavalt osapoolte kokkuleppele ei kuulu tehingu finantstingimused avalikustamisele.

Eelmise aasta novembris sõlmis Euroapotheca grupp Rootsi Kuningriigi ja erainvestoritega lepingu 159 Apoteksgruppen apteegi omandamiseks Rootsis ning frantsiisiteenuste osutamiseks 30 iseseisvale apteegile, kes jätkavad tegutsemist Apoteksgruppeni kaubamärgi all.

“Nii Rootsi Apoteksgruppeni kui Eestis Ülikooli Apteegi omandamine on osa Euroapotheca strateegiast kujuneda juhtivaks apteegiketiks Põhjala ning Kesk- ja Ida-Euroopa regioonides. Pärast tehingute lõpuleviimist jätkame ka täiendavate kasvuvõimaluste otsimist meie olemasolevatel ja ka uutel turgudel Baltimaades ning Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopas,” lausus Euroapotheca grupi tegevjuht ja juhatuse esimees Raimonda Kižienė.

Euroapotheca grupi võrgustikku kuulub hetkel kokku enam kui 450 apteeki Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Ukrainas.

Kumbi ettevõte ei ole eelmise aasta majandusaasta aruannet veel esitanud. Euroapteek OÜ 2016.aasta käive oli 30,2 miljonit eurot ning kahjum 65 336 eurot. Yliopiston Apteekki OÜ 2016. aasta käive oli 10,8 miljonit eurot ning puhaskasum 59 403 eurot.