Euroliit sunnib autotootjad elektriautodele üle minema

Kõik suuremad autotootjad toovad lähiaastatel turule rea hübriid- ning elektriautosid, täitmaks 2020. aasta eesmärke, mille kohaselt ei tohi keskmine emissiooni hulk kilomeetri kohta olla üle 95 grammi. 2015. aasta norm on 130 g/km.

Kuid 2030. aasta nõuded on veel oluliselt karmimad ning nõuavad autotootjatelt laialdast elektriautode müüki ning ähvardavad senised tarneahelad lõhkuda ning investeeringud mõttetuks muuta. Alles see oli, kui autotootjad arendasid peamiselt diiselmootoreid, sest nende emissioonid on viiendiku võrra väiksemad kui mootoribensiinil.

„Need agressiivsed eesmärgid muudavad autotööstust fundamentaalselt ning viivad selle fossiilsetelt kütustelt elektrijõule,“ rääkis Evercore ISI autoanalüütik Arndt Ellinghorst.