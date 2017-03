Euroopa Briti lennufirmadele: kui tahate pärast Brexitit edasi lennata, kolige Euroopasse!

Euroopa Liidu juhid hoiatasid Briti lennufirmasid, et neil tuleb oma peakontorid ümber kolida, või aktsiaid Euroopa riikidele müüa, kui nad tahavad pärast Berexitit Euroopa siseliinidel lendamist jätkata.

The Guardian kirjutab, et hoiatus puudutab muuhulgas firmasid nagu EasyJet ja Ryanair ja British Airways. Suurte lennufirmade juhtidele on viimasel ajal toimund erakohtumistel meelde tuletatud, et Euroopas, näiteks Milaanost Pariisi lendamiseks, peab lennufirmal olema põhibaas Euroopa Liidu territooriumil ning põhiosa aktsiakapitalist peab kuuluma Euroopa Liidul.

Ajaleht kirjutab, et on üsna tõenäoline, et lennufirmad valivad ümberkorralduste tee, millel on aga Suurbritanniale tõsised tagajärjed, kaasa arvatud töökohtade kadu.