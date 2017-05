Euroopa finantstöötajate liit süüdistab Nordeat Eesti töötajate hirmutamises

Euroopa finantstöötajate katusorganisatsioon UNI Europa Finance tegi avaliku pöördumise, milles mõistab hukka Nordea Eesti hirmutamise ja ahistamise taktika ametiühinguliikmete suhtes.

Nordeal on käimas ühinemisprotsess DNB pangaga, mille tulemusel luuakse Balti riikides tegutsev ühendpank Luminor. Nordea töötajad kardavad, et pankade ühinemine toob kaasa koondamislaine, ja on seetõttu alustanud aktiivset ametiühingutegevust, mis on toonud kaasa panga vastukäigud.

"Alates ühinemisteatest on Nordea Eesti kohalik juhtkond kasutanud kõiki vahendeid - laimukampaaniad meedias, ametiühinguvastaste advokaatide palkamine ja hirmutamistaktika töötajate esindajate suhtes," seisab UNI pöördumises.

UNI juhib tähelepanu, et Nordea lahkus eelmisel aastal ühepoolselt kõnelustelt ametiühinguga ja ei paista soovivat neile naasta. "Nordea ja DNB juhid pole soostunud hakkama Luminori tulevaste töötajatega ühiselt läbi rääkima," kirjutab UNI.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on oluline, et osapooled naaseksid viivitamatult läbirääkimiste laua taha. „Töötajate esindajate isiklik survestamine tuleb välistada,“ kinnitas Peterson.