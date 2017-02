Euroopa kolm suuremat majandust Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia tahavad, et Brüssel tagaks neile õiguse Hiina kõrgtehnoloogilisi ülevõtmisi vetostada. See on selge märk, et protektsionism Euroopa kõige tundlikumatesse tööstustesse tehtavate Hiina investeeringute suhtes kasvab.

Euroopa suurima majanduse Saksamaa majandusministeeriumi teatel saatsid kolme riigi valitsused Euroopa Komisjoni kaubandusvolinikule Cecilia Malmströmile sel teemal arutelu avamist sooviva kirja, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Valitsused soovivad luua riikide valitsustele õigusliku aluse riigi kontrolliga otseinvesteeringutesse sekkumiseks.

Kirja kohaselt peaks Euroopa riikidel olema suurem õigus ülevõtmistehinguid uurida ning neid vajadusel blokeerida. Kõne all on tehingud, mis on „ebaõiglased, sest tuginevad riigi rahal või mille eesmärk on tähtsate tehnoloogiate omandamine“.

Saksamaa oli esimene riik, mis eelmisel sügisel teatas, et soovib uute euroreeglite loomist, mis annaks neile hiinlaste ülevõtmistehingute blokeerimiseks suuremad õigused. Majandusleht kirjutab, et nüüd, mil euroliidu teine ja kolmas suurem majandus Prantsusmaa ning Itaalia Saksamaa sooviga liitusid, on plaanil märkimisväärselt suurem realiseerumise võimalus.

Hiina firmade investeeringud on pannud Saksamaa muretsema, et riigi tähtsamad ning hinnatumad tehnoloogiad satuvad hiinlaste kätte. Kartused said erilist hoogu mullu, kui Hiina seadmetootja Midea ostis 4,5 miljardi euro eest Saksamaa robotitootja Kuka.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on kurtnud, et investeeringutes toimuv on ebavõrdne, sest Hiinasse investeerida soovivatele Saksamaa ettevõtetele on seatud mitmeid tõkkeid. Nende seas näiteks Hiina partneritega ühisfirma moodustamise nõue.

EY värske uurimuse andmeil kasvasid Hiina investeeringud Saksamaale eelmisel aastal 12,6 miljardi dollarini aastataguse 530 miljoniga võrreldes. EY märgib, et Saksamaa on Euroopas hiinlaste investeeringute lemmikpaik ning kokku oli seal eelmisel aastal 68 ülevõtmistehingut.