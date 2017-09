Euroopa Keskpanga juhi reaktsioon estcoinile: meie vääring on euro!

Euroopa Keskpanga juhil Mario Draghil paluti täna Euroopa Keskpanga pressikonverentsil kommenteerida, mida ta arvab Eesti plaanist võtta käibele rahvuslik krüptovaluuta estcoin, kirjutas Äripäev.

Draghi vastas, et tema sõnum on väga selge. Ükski rahaliidu riik ei saa käibele võtta mingit muud valuutat. „Euroala vääring on euro,“ ütles Draghi resoluutselt.

Loe Äripäevast.

Eesti e-residentsuse tegevdirektor Kaspar Korjus kirjutas augusti lõpus oma blogis mis oleks, kui Eesti laseks esimese riigina välja oma krüptoraha.

Idee on välja kasvanud e-residentide projektist, neile pakutaks estcoin’iga võimalust investeerida ettevõtete asemel otse Eesti riiki. Estcoin’i valdkonda juhiks Eesti riik ning sellega saaksid e-residendid ja Eesti elanikud siin tasuda nii avalike kui ka erasektori teenuste eest. Ühel heal päeval võiks see lõpuks toimida üle maailma kasutatava valuutana. Estcoin’e võiks emiteerida nii, et saadavat raha juhitaks avaliku ja erasektori ühisprojektiga.