Euroopa Keskpanga võimalikult tegevusplaanilt kerkib saladuseloor

Euroopa Keskpank peab tulevaks aastaks poole võrra igakuise varade ostu kärpimise plaani. Vähendatud ostud jõustuks jaanuarist ning programm jätkuks uues mahus vähemalt üheksa kuud, rääkis üks debatiga kursis olev allikas Bloombergile.

Praeguselt 60 miljardilt eurolt kuus varade kokkuostuprogrammi vähendamine 30 miljardile eruole kuus on võimalik variant, ütles anonüümsust palunud ametnik. Keskpanga juhid on eriarvamusel, millal lõpetada ostuprogramm, kuid võlakirju plaanitakse osta kuni septembrini ja siis võidakse programmi pikendada. Samas võib just programmi kestvus olla kompromissikoht.

Keskpankurid on üha enam veendunud, et 26. oktoobril keskpanga istungil lepitakse kokku kui palju euroala keskpangad ostavad tuleval aastal võlakirju.