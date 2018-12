Euroopa Keskpangal on homme ajalooline päev. Intressitõusu ootused lükkuvad kaugemale

3-kuu euribori tuletistehingud näitavad, et miinusmärk euribori eest võiks kaduda pärast 2020. aasta septembrit, kuid näiteks ühe protsendist euribori ei oodata veel isegi 2023. aasta septembris.

Huvitav saab olema, kas ja kuidas keskpank võtab investorite muresid maha. Nimelt euroala majandus on nõrgenemas, hirmu külvavad Itaalia, brexit ja kaubandussõjad. Uuematest arengutest võiks veel lisada Prantsusmaa eelarve suuremasse defitsiiti laskmine.

Reuters pani kirja viis küsimust Euroopa Keskpangale millele tahetakse vastuseid keskpanga selle aasta viimaselt pressikonverentsilt.

Kuidas EKP plaanib tegeleda euroala nõrgeneva majanduse probleemiga?

Tõenäoliselt teatab EKP, et majandus on piisavalt tugev, et lõpetada neli aastat kestnud rahatrükk. Kuid novembris kasvas euroala tootmisaktiivsus kahe aasta aeglasemas tempos, Saksamaa majandus langes kolmandas kvartalis esmakordselt alates 2015. aastast, Tol ajal hakkas keskpank turgu rahaga üleujutama. Ökonomistide arvates trimmib keskpank majanduskasvuootuseid, kuid hindab, et riskid on tasakaalus.

Kas keskpank muudab intressiootuseid?

Turul on viimastel nädalatel nõrkade makroandmete nagu kaubandussõdade ja turukõikumiste tõttu alanenud keskpanga intressitõstmise ootused. Rahaturu vaate kohaselt ootavad investorid tuleval aastal Euroopa keskpangalt vaid 80 protsendise tõenäosusega baasintressi 0,1 protsendi võrra tõstmist. Alles novembris võeti seda kui kindlat asja ehk intressitõusu tõenäosuseks hinnati 100 protsenti.

Juunis teatas keskpank, et nad hoiavad intressid tuleva aastani muutumatuna. Viimaste keskpankurite kommetnaaride kohaselt on nad jätkuvalt mures majanduskasvu väljavaate pärast.