Euroopa Keskpangalt viimane voor odavat laenu

Euroopa Keskpank pakkus Euroopa pankadele täna viimast korda võimalust võtta keskpangast pikaks ajaks madala intressimääraga laenu, mis oli mõeldud enama raha pumpamiseks euroala reaalmajandusse, vahendab Äripäev.

Pankade huvi oli suur – kokku võeti keskpangast laenu 233,5 miljardit eurot, mis oli suurim kogus nn TLTRO programmi algusest 2014. aastal, vahendas Bloomberg. Need laenud on neljaks aastaks intressimääraga alates nullist, mis võib ka miinusesse minna.

Suurt huvi seletab see, et euroala majanduse toibudes jõuab lähemale päev, mil Euroopa Keskpank oma stiimuli lõpetab. Odavad laenud pankadele on sellest üks osa, lisaks sooritab keskpank võlakirjaturul tugioste ning keskpangas hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on miinuses.

Mõned Euroopa Keskpanga poliitikategijad on vihjamisi mõista andnud, et Euroopa Keskpank võib intressimäärasid kergitama hakata varem kui praegu üldiselt arvatakse.

Loe pikemalt Äripäevast.