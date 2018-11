Euroopa Keskpank hoiatas kõrgemate turuintresside eest

Praeti öeldu viitab, et Euroopa Keskpank on õnnelikult laskmas euroala pikaajalistel laenukuludel tõusta. Ligi neli aastat kestnud võlakirjade ostuprogramm, millega on turult ära korjatud 2,6 triljonit eurot võlapabereid on lõppemas, kirjutab Reuters.

Ta toetas analüütikute ootust, et Euroopa Keskpank peaks tõstma 2019. aasta lõpus rahapoliitilist intressimäära, kuid lisas, et keskpanga poliitika peab jääma prognoositavaks ning rahapoliitika karmistamine saab olla vaid mõõdukas.

Praet ütles, et võlakirjade tootlused ei sõltu vaid rahapoliitikast, vaid ka emitendi finantsilisest tervisest. Ta viitas tõenäoliselt Itaaliale, kus valitsust ähvardavad eelarvepoliitika pärast kõrgemad laenukulud.

„Teisteks faktoriteks on näiteks majanduse fundamentaalnäitajad ja emitendi maksevõime, mida hindavad turuosalised ja mis jäävad võlatootluse ja tootlusvahe põhimõjutajateks,“ märkis ta.