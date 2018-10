Euroopa Keskpank püüab mainet parandada

Draghi mantlipärija Benoit Coeure Pariisist 100 km kaugusel asuvat Eure-et-Loir põllumajanduspiirkonda. Coeure kohtus poliitikute, tööliste ning üliõpilastega piirkonnas, kus Marine Le Pen võitis eelmise aasta presidendivalimiste teises voorus peaaegu 40% häältest.

„Keskpankuritena on usaldus meie tegevuse peamine alus. Tänases maailmas ei saa sa eeldada, et inimesed kuulavad sind, kui istud oma Frankfurdi tornis,“ rääkis Coeure Financial Timesile. „Me peame kaasama, selgitama ja kuulama. Me peame veenma.“

Majandusleht kirjutab, et Euroopa Keskpank on teelahkmel. Pankurid usuvad, et majandus on turgutusprogrammi ehk varaostuprogrammi lõpetamiseks piisavalt elujõuline, kuid samas kardetakse et üha suurenev protektsionism õõnestab kasvu.

Ning samal ajal kui paljud usuvad finantsturgudel, et keskpank on suutnud ühisraha kokkukukkumist vältida ning majanduse taastumise teele pöörata, ei ole see sõnum Eure-et-Loir’ sarnastesse piirkondadesse jõudnud ning just seal saavad olema kevadiste europarlamendi valmiste Euroopa Liidu vastaste ning pooldavate jõudude lahinguväli.

Nimelt kõlavad süüdistused, et varaostuprogrammile kulutatud triljonid eurod on küll täitnud investorite taskuid, kuid tavainimeste elu ei ole need oluliselt mõjutanud.

Coeure selgitas oma külaskäigul kohalikus põllumajandusülikoolis, et keskpanga agressiivne tegevus on aidanud pea kõikide euroala nurkade inimestel ning ettevõtetel odavat laenuraha saada.