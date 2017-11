Euroopa Keskpank tahab pangaraskuste puhul hoiuseid külmutada

Euroopa Keskpank kutsus ametlikult üles lubama õigust kehtestada pankadele hoiuste väljamaksmise peatamist ehk moratooriumi. Võimud peaksid saama õiguse piirata klientide raha väljavõttu pankadest, kui need on maksejõuetud või tõenäoliselt maksejõuetuks muutumas.

Asjakohane seadusloomeprotsess on alles algfaasis, mistõttu on vara öelda, kuidas see kõiki, k.a Eestit mõjutab. EL-i liikmesriigid peavad jõudma ühisele arvamusele ja siis tuleb veel saada Euroopa Parlamendi toetus.

„Sisuliselt on juttu moratooriumist, mis on praegu olemas ka Eesti seadustes kui üks järelevalve meede,” teatas Eesti Pank. „Moratooriumile pole üle Euroopa ühtset lähenemist ja seda nüüd soovitakse saavutada. Euroopa Keskpanga juures on Euroopa ühtne järelevalvemehhanism (SSM), mille pädevuses on pankade järelevalve koostöös riikide vastavate asutustega,” andis keskpank teada.