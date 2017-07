Euroopa Keskpank tegi euroala maade valitsustele triljonikingituse

Euroopa Keskpanga intressipoliitika ja võlakirjade kokkuostuprogramm on toonud euroalamaade valitsustele triljonikingituse läbi madalate võlakirjaintresside.

Seda muidugi riikidele, kes on emiteerinud võlakirju. Eesti valitsus ei ole võlakirju emiteerinud.

Bundesbanki andmetel on aastatel 2008-2016 euroala maade valitsused hoidnud intressikulude näol kokku ligi triljon eurot.

Suurima kingituse on saanud Itaalia, kuid ka Holland, Austria ja Prantsusmaa on säästnud madalate võlakirjaintesside näol üle 10 protsendi majanduse kogutoodangust. Belgia valitsuse intressivõit on veidi alla selle künnise. Saksamaa võit küünib ligi kaheksa protsendini ja Soome oma ligi seitsme protsendini. Portugal ja Hispaania on säästnud üle viie protsnedi SKPst ja Iirimaa ligi viis protsenti majanduse kogutoodangust, kirjutab BusinessWeek.