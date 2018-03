Euroopa Keskpank üllatas turge

Euroopa Keskpank astus sammukese kriisiaegse majanduse turgutamise meetme lõpetamise suunas, hüljates ootamatult plaani laiendada vajadusel igakuist varaostu kava. Sellega anti turgudele signaal, et Euroopa majandus on suuteline vajalikku hinnatõusu tootma.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas, et varaostuprogramm jätkub 30 miljardi euro mahus vähemalt selle aasta septembrini ja vajadusel ka kauem, kuid jättis välja klausli, et juhul, kui inflatsiooniväljavaade halveneb, võib programmi mahtu suurendada.

Uudisteagentuur Bloomberg märgib, et selline samm oli valuutaturgude jaoks ootamatu.

Varaostuprogrammi jätkatakse seni, kuni tarbijahinnad on jätkusuutlikult soovitud veidi alla 2% piiri tasemel.

Nõukogu otsustas tänasel koosolekul jätta ka intressimäärad praegusele tasemele ning tõdes, et baasintressimäärad jäävad sellele tasemele pikemaks ajaks ning tunduvalt kauem kui varaoste tehakse.

„ See on esimene loomulik samm olukorra normaliseerumise suunas,“ kinnitas Danske Banki ökonomist Piet PH Christiansen Bloombergile. „See on nutikas käik, sest jäeti võimalus varaostu ka septembrist edasi pikendada,“ lisas ta.

Euroopa keskpanga otsus kergitas euro kurssi dollari suhtes poole sendi võrra ehk 0,1% 1,1421 dollarini.

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi kritiseeris istungijärgsel pressikonverentsil teravalt ka USA presidendi Donald Trumpi terase- ning alumiiniumitollide kehtestamise ehk kaubandussõja vallandamise plaani.