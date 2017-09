Euroopa kiirrongitootjad panevad leivad ühte kappi

Saksamaa kiirrongide ICE ja Prantsusmaa konkurendi TGV rongitootjate ettevõtete nõukogud kiitsid teisipäeva õhtul heaks kahe ettevõtte liitumise, mille tagajärjel tekiks maailmas suuruselt teine kiirrongitootja, kirjutab Handelsblatt.

Liitumisest paks täna teada andma Siemensi juht Joe Kaeser ja Alstomi kolleeg Henri Poupart-Lafarge. Kombineeritud rongitootjate aastakäive ulatuks 15 miljardi euroni ja ettevõttel oleks 62 000 töötajat. Siemensi osalus ettevõttes oleks veidi üle 50 protsendi. Ettevõtte nimeks saab Siemens Alstom.

Ettevõte annab töötajatele ja tehaste asukohtadele neljaks aastaks garantii.

Värske suur liitumistehing on reaktsiooniks liituvatele Hiina ettevõtetele, mis loovad maailmaturu liidri nimega CRRC. See etevõte on topeltsuur võrreldes Euroopa hiiglasega.

Nüüd tähendab see seda, et Kanada Bombardier jääb ilma partnerita ja peab ise hakkama saama.