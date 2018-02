Euroopa Komisjon ähvardab: kui Balti riigid koostööd teha ei suuda, võivad nad Rail Balticu toetusrahast ilma jääda

Euroopa Komisjon on ärritunud sellest, et Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail aktsionärid omavahel tülitsevad ja juhile Baiba Rubesale umbusaldust avaldasid. Komisjon ähvardab lausa rahakraanide kinnikeeramisega, kirjutab Diena.

"Meil on Euroopa Liidus lihtne reegel - "kasuta seda või kaota see"," teatas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc eile Vilniuses toimunud arutelul.

"Hoidke meeles, et EL rahastab umbes 85% projektist. Millist teist projekti rahastatakse nii rikkalikult? Palun ärge magage seda võimalust maha. Ma ei ütle mis on õige või vale, aga tuleb leida lahendus ja minna edasi," hoiatas Bulc.

Bulc viitab muidugi sellele, et hiljuti avaldasid Leedu ja Eesti RB Raili aktsionärid umbusaldust ühisettevõtte juhile Baiba Rubesale. Viimane teatas seepeale, et tema võitleb nö lihtsa inimese huvide eest ja saab aru küll, et on paljudele "ebamugav".

Sarnaste hoiatustega, nagu Bulc, on varem esinenud näiteks ka Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. Septembris teatas ta Tallinnas toimunud Rail Balticu üritusel, et Euroopa Komisjon ootab Rail Balticu ehituse kiiret ja viivitusteta alustamist, millest sõltub ka tulevane lisarahastus. Samuti märkis ta, et projektide hindamisel ollakse varasemast palju karmimad. "Ajad, kus lihtsalt visati raha liikmesriikide suunas, on möödas - nüüd tuleb demonstreerida, mis lisaväärtust projektid annavad," märkis Hololei.