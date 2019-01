Euroopa Komisjon andis Blackstone'ile rohelise tule Luminori omandamiseks

Ettevõtja Luminor Bank tegevusalaks on finantsteenuste osutamine, sealhulgas jae- ja äripangandus, Eestis, Lätis ja Leedus. Blackstone on ülemaailmne varahaldaja ja finantsnõustamisteenuste osutaja. Komisjon jõudis järeldusele, et kavandatava tehingu tulemusena ei teki konkurentsiprobleeme, kuna selle mõju turustruktuurile on piiratud. Tehing vaadati läbi ühinemise läbivaatamise menetluse lihtsustatud korras.

Blackstone plaanis investeerida Luminori miljard eurot, mis ootas regulaatorite heakskiitu, mis nüüd saadi.