Euroopa Komisjon andis Eesti riigihangete korraldusele kõrgeima hinnangu

Euroopa Liidu ühtse turu tulemustabelis hinnatakse liikmesriikide riigihangete korralduses kahtteist erinevat näitajat, näiteks ühe pakkujaga hangete osakaal, madalaima hinna hindamiskriteeriumina kasutamise osakaal, avaldamisteatega hangete läbiviimise osakaal sisemajanduse koguproduktist(SKP), ühishangete läbiviimise osakaal jms. Sellest aastast on lisandunud kolm näitajat seoses väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete turule pääsu toetamisega, milleks on väikeste ja keskmiste ettevõtete poolt tehtud pakkumuste ja sõlmitud lepingute osakaal ning hangete osakaal, mis on jaotatud väiksemateks osadeks võimaldamaks väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel pakkumusi esitada. Näitajad põhinevad Euroopa Liidu Teataja võrguväljaandes Tenders Electronic Daily (TED) avaldatud teadetel ehk rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete andmetel. Kuna rahvusvahelised piirmäärad on ühtsed Euroopa Liidu üleselt, tagab see info võrreldavuse erinevate riikide vahel.

Möödunud aastal korraldati Eestis üle rahvusvahelise piirmäära infrastruktuuri investeeringute hankeid, millest mõned näited on Kiili - Paldiski gaasitoru projekteerimis- ja ehitustööd summas 43 miljonit eurot, riigitee Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Ardu ja Ardu-Võõbu lõikude ehitushanked summades 42 ja 31 miljonit eurot ja Elektrilevi OÜ elektrivõrgu tööde teostamine summas 40 miljonit eurot. Möödunud aasta suurim rahvusvaheline hange tehti kaitseinvesteeringute valdkonnas, selleks oli jalaväe lahingumasinate elukaare toetuse tagamine 50 miljoni euro ulatuses. Suuremad hanked olid veel Tartu Ülikooli IT keskuse ehitustööd üle 23 miljoni euro ja Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas üle 16 miljoni euro.

Euroopa Komisjoni poolt hinnatavatest näitajatest saab esile tuua, et Eestis on heal tasemel näiteks avaldamisele kuuluvate hangete osakaal, piisavalt madal tase madalaima hinna alusel hinnatavatel üle rahvusvahelise piirmäära hangetel ning piisavalt kõrge väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega sõlmitud lepingute osakaal. Veel paistab Eesti silma TEDis avaldatud info kõrge kvaliteediga. Eesti poolt TEDi saadetud kohustuslik info on täielik ja see tuleneb riigihangete registri tõhusast IT-lahendusest.

Möödunud aasta koondtulemus on kõige kõrgemal tasemel lisaks Eestile veel Soomel, Norral, Poolal, Belgial, Taanil ja Slovakkial.