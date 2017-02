Euroopa Komisjon: Eestis on kasvamas sissetulekute ebavõrdsus, suhteline vaesus ja sotsiaalne tõrjutus

Tööturg lauluväljakul Foto: Andres Putting

Euroopa Komisjoni iga-aastasest analüüsist selgub, et Eestis on üks ELi kõige paremini toimiv tööturg, kuid ebavõrdsus, suhteline vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on Eestis järg-järgult kasvanud. Sissetulekute ebavõrdsus on Eestis viimastel aastatel suurenenud ja ulatub oluliselt üle ELi keskmise.