Euroopa Komisjon: Euroopa vastab koheselt Trumpi tariifidele

Euroopa tahab vältida kaubandussõja eskaleerimist USAga kui viimane kehtestab terasele ja alumiiniumile kaitsetariifid, kuid EL valmistab ette vastuabinõusid ja need jõustatakse viivitamatult pärast USA tollitariife, ütles Euroopa Liidu rahandusvolinik Pierre Moscovici.

„Kui Donald Trump jõustab täna õhtul meetmed, siis meie käsutuses on täisarsenal neile vastamiseks,“ ütles Moscovici.

Vastumeetmete seas on Euroopa tollitariifid USA apelsinidele, tubakatoodetele ja bourbonile. Neid kaupu toodetakse suurelt piirkondades, kus on võimul vabariiklased. Samuti on EL õigus kaevata USA Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), kirjutab Reuters.