Euroopa Komisjon lõpetab Facebooki, Google’i ja Apple’i raha Euroopast väljaviimise

Seni on euroliit nurisenud selle üle, et tehnoloogiafirmad ei maksa Euroopas teenitud kasumi eest makse siin. Täna pärastlõunal avaldatava kava järgi plaanib Brüssel nende firmade Euroopa Liidus tekkinud käibe maksustada. Briti majanduslehe Financial Times (FT) käsutuses olevatest dokumentidest selgub, et 3% maksumäär peaks aastas andma umbes viis miljardit eurot. Kui maks oleks 5%, tõuseks kogutav summa 7,8 miljardi euroni.

Igatahes pöörab komisjon sellega pea peale tava koguda maksu teenitud kasumilt, mitte käibelt.