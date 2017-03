Euroopa Komisjon on rääkinud: teekasutustasu hakatakse nõudma juba 3,5-tonnistelt veokitelt

Teekasutustasu peab tulevast aastast maksma hakkama juba 3,5-tonniste, mitte senistes plaanides mainitud 12-tonniste veoautode pealt, kirjutab ERR.

Kui majandusministeerium detsembrikuus teekasutustasu kehtestamise mõttega välja tuli, räägiti veoautodest, mille täismass algab 12 tonnist. Ehkki Euroopa komisjoni hinnangul võib väiksemate veokite teekasutuse maksustamata jätta vaid erandjuhul, olid ministeeriumil selged argumendid, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Ministeeriumi teedetalituse juhataja Lauri Künnapuu rääkis näiteks sellest, et kuna väiksemate masinatega teenindatakse maapoode, ei tohiks nende olukorda raskemaks muuta.

Majandusminister Kadri Simson aga tõi välja, et väiksemaid, Eesti sisesteks kaubavedudeks kasutatavaid masinaid on diisliaktsiisiga niigi koormatud.

"Näeme, et põhiline probleem on Eestit läbivatel masinatel, siis Eestit läbivad valdavalt suuremad masinad. Need, mis on üle 12 tonni," selgitas Simson.

Euroopa komisjonile saadetud kirjas loetles ministeerium hulga põhjuseid, miks pole alla kaheteist tonniste masinate pealt mõistlik teekasutustasu küsida.

"Oleme saanud Euroopa Komisjoni poolt tagasisidet selle kohta, kas meil oleks võimalik rakendada tasu alates 12 tonnist. Komisjon oma kirjas ei olnud kahjuks veendunud meie argumentides," ütles Lauri Künnapuu.