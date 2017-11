Euroopa komisjon sekkus Kreeka ja Tšehhi jogurtitülisse, mille mõju võib olla laiem

Foto: Raivo Tasso

Euroopa Komisjon otsustas, et sõnapaari „Kreeka jogurt" ei tohi kasutada jogurtite puhul, mis on toodetud väljaspool Kreekat. Otsus tuleneb jogurtiteemalisest pingest Kreeka ja Tšehhi Vabariigi vahel, mis on üha kasvamas, kirjutab Euractiv.com