Euroopa Komisjon tahab teada, kas Eesti ja Taani finantsinspeksioonid tegid Danske rahapesuskandaali ärahoidmiseks kõik endast oleneva

EL-i regulatsioonide järgi peavad rahapesualast järelvalvet viima läbi iga liikmesriigi tasandil sel eesmärgil loodud asutused. Kuigi Eesti finantsinspektsioon on 2007. aastast alates Danske Eesti haru tegevust korduvalt uurinud ja sellest lähtuvalt ka ettekirjutusi teinud, jääb õhku küsimus, „kas need juurdlused olid piisavalt laiaulatuslikud ja põhjalikud ning kas nende tulemus rakendatud sanktsioonid olid asjakohased,” märkis Komisjon oma kirjas.

Ka leiab EL-i täidesaatev kogu, et Taani finantsinspektsiooni tegevused kogu asjas „jäävad ebaselgeks” ning tõstatavad küsimusi. Näiteks, kui efektiivne üldse oli Danske grupi tegevuse kontroll Taani poolel.

Komisjoni kirjale vaatamata tuleb arvestada, et Euroopa Pangandusjärelvalve võim on võrdlemisi piiratud. Kui ta ka leiab rikkumisi kummagi finantsinspektsiooni töös, siis saab ta teha üksnes neile soovitusi. Vaid Euroopa Komisjon saab nõuda nende järgimist.

Euroopa Komisjoni andmetel on Euroopa Pangandusjärelevalve sarnaseid uurimisi algatanud Läti ja Malta finantsinspektsioonide osas. Komisjon on teinud ka ettepanekuid pangandusjärelevalve võimu laiendamiseks, kuid hetkel on need ooteseisundis.

Euroopa Komisjoni justiitsvolinik Věra Jourová on öelnud, et Danske rahapesuskandaali mõõtmed on "šokeerivad". Ka on lubanud ta kohtuda nii Taani, Soome kui Eesti rahandusministritega 2. oktoobril sooviga saada teada, kus "protsessi on vigu tehtud".