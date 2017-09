Euroopa Komisjon: Tallinn-Helsingi tunneli eelduseks on Rail Baltic

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet saatis Euroopa Komisjonile arupärimise, milles uuris, mida arvab komisjon Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli rajamise plaanist ning kas EL võiks projekti teostatavuse korral ka sellesse investeerida. Komisjoni liikme Violeta Bulci sõnul on tunneli eelduseks Rail Balticu valmimine järgmise kümnendi keskpaigas.

Bulci sõnul leiab komisjon, et Rail Balticu projekti lõpuleviimine on vajalik eeltingimus, et Tallinna ja Helsingi püsiühendus oleks majanduslikult elujõuline. “Praegu ei saaks selline püsiühendus toetust Euroopa ühendamise rahastust, kuna see ei ole üleeuroopalise transpordivõrgu kaartidel, mis on määratletud määruses (EL) nr 1315/2013, mille läbivaatamine on ette nähtud 2023. aastal,” ütles Bulc.

Komisjon on tutvunud tunneli teostatavusuuringuga, mille hinnangute kohaselt läheksid tunnel ja liikluslahendused maksma 9–13 miljardit eurot ning esialgne valmimistähtaeg oleks 2030–2035. aastal. Järgmisel aastal saab valmis uus, põhjalikum uuring.