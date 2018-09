Euroopa Komisjon tegi ettepaneku jätta Rail Balticu rahastus EL vahenditest 85 protsendile

Euroopa Komisjon tuli tänavu juunis välja ettepanekutega Euroopa Liidu uue eelarveperioodi transpordiprojektide rahastamiseks. Tegu on küll esialgsete ettepanekutega, mida liikmesriigid ning Euroopa Parlament alles arutavad, kuid tänase teadmise põhjal Rail Balticu rahastuspõhimõtteid ning ootust senisele 85%-lisele maksimaalsele toetusmäärale ümber kujundada pole vaja.

Majandus- ja tarstuminister Kadri Simsoni sõnul on Euroopa Komisjoni ettepanek piiriüleste taristuprojektide rahastuse säilitamiseks oluline samm ühtsema Euroopa suunas. „Rail Balticu projekt täidab kõiki CEF rahastu ja Euroopa-ülese transpordivõrgustiku prioriteetsete projektide kriteeriume ja on seetõttu väga selgelt konkurentsivõimeline CEF rahastust toetuse saamiseks. Seda on oluline meeles pidada ka projekti elujõulisuses kahtlejatel, kui arutlusteemaks on kõikvõimalikud muud rahvusvahelise raudtee ehitamise alternatiivid juba kokkulepitu kõrval. Igal vähegi realistlikul pakutud alternatiivil on vähemalt sadadesse miljonitesse küündiv hinnasilt, kuid EL-poolne toetusmäär ei küündi kindlasti 85% lähedalegi. Erinevad tipptasemel tasuvusanalüüsid on näidanud Rail Balticu projekti kindlalt tasuva ettevõtmisena ning sellisel kujul lähevad Eesti, Läti ja Leedu sellega ka edasi," märkis minister Simson.