Euroopa komisjon: tuntud brändid müüvad Ida-Euroopas sihilikult ebakvaliteetsemat kaupa

Euroopa komisjoni ametniku sõnul petavad rahvusvahelised toidu- ja joogitootjad Ida-Euroopa inimesi, müües neile halvemaid versioone tuntud brändide toodangust, kirjutab The Guardian.

Euroopa komisjonis tarbijaõiguste esindamisega tegelev tšehhi esindaja Věra Jourová ütles Guardianile, et tegemist on ebaõiglase turupraktikaga. "Ma olen mitmel juhul veendnud, et seadust on rikutud."

Nii mahlajookide, kalapulkade, kui sinkide ja vorstide puhul on leitud, et Ida-Euroopas müügil olevad tooted on originaalist kehvema kvaliteediga, kuigi pakendi välimus ja logo on samad.

Věra Jourová on lubanud survestada rahvusvahelisi firmasid, et nad lõpetaksid klientide eksitamise. Näiteks Coca-Cola puhul avastasid teadlased, et Sloveenia poelettidel sisaldavad joogid rohkem suhkrut ja glükoosi siirupit, kui pudelites, mida müüakse Austrias. Coca-Cola vastas, et see on puhtalt tarbijate eelistuse tõttu.

Sarnaselt on leitud, et Spar'i maasikajogurtites on Sloveenias 40% vähem maasikaid, kui Austrias. Firma sõnas samuti, et tegemist on sloveenlaste eelistusega.

Praeguseks on Euroopa komisjon lubanud, et ei hakka avalikult brände maha tegema, kuid kui ettevõtted klientide eksitamist ei lõpeta, siis lubas Jourová avalikustada tootjad ning isegi soovitada inimestel tooteid mitte osta. "Me näeme, et inimesed on järjest rohkem rahulolematud toodete kvalteedi tõttu. Inimesed tunnevad, et kvaliteetse toidu ostmiseks tuleb sõita välismaale. Me peame midagi selle osas ette võtma," ütles ta.