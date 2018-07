Euroopa Komisjon valmistub karmiks brexitiks: kõik brittidega äri tegijad peavad hakkama saamise eest ise vastutuse võtma

Euroopa Komisjon võttis eile vastu teatise kus kirjeldatakse tööd, et olla valmis Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumiseks ilma lepinguta ehk nn karmiks brexitiks ning kinnitab, et sellega kaasnevate probleemidega hakkama saamiseks peavad valmis olema kõik liikmesriigid, aga ka ettevõtted, kes Suurbritanniaga äri ajavad.

Euroopa Komisjon teatab, et tuleva aasta 30. märtsil lahkub Suurbritannia euroliidust ning temast saab ELi väline ehk kolmas riik.

Komisjon möönab, et ei ole kindlust, et Suurbritannia lahkumise ajaks on olemas ratifitseeritud väljaastumisleping või mida see sisaldab. Seetõttu püütakse ettevalmistustega püütud tagada, et ELi institutsioonid, liikmesriigid ja eraõiguslikud isikud oleksid Brexitiks valmis.

„Isegi kui kokkulepe saavutatakse, ei ole Ühendkuningriik enam pärast väljaastumist ELi liikmesriik ja tal ei saa seetõttu olla enam samu eeliseid, mis on liikmesriigil. Seepärast on ülimalt oluline valmistuda selleks, et Ühendkuningriigist saab kolmas riik,“ märgib Euroopa Komisjon.