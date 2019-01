Euroopa Komisjoni asepresident: euro ei ole imeravim kõige vastu. See on ainult valuuta

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Valdis Dombrovskis Foto: Madis Veltman

Euroopa Komisjoni euro eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis kinnitas Ärilehele, et euroala areneb praegu väga edukalt ning majanduskasvu on näha kõikides euroala ja Euroopa Liidu liikmesriikides. Ebastabiilsuse allikad on tuvastatud, kuid töö rahaliidus ei ole veel lõppenud.