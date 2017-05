Euroopa Komisjoni endine volinik on kahtlusalune miljonitesse dollaritesse ulatuvas investeerimispettuses

Kui Lõuna-Carolina osariigi väikelinnakese Roebucki pensionär Regina L. Hayes kandis 75 000 dollarit investeerimisfondi, arvas ta, et selle rahaga aidatakse Aafrika kristlastest kaevureid kongomeraatide konkurentsi vastu. Talle lubati aastas kümne protsendist tootlust.

Ei läinud kaua aega kui tema ja teised investorid avastasid, et nad on sattunud Ponzi-petuskeemi ohvriteks, mille jäljed viivad Euroopa Liidu väga kõrge endise ametnikuni, kirjutab New York Times.

Malta eluaegne poliitik, 68-aastabe John Dalli oli Euroopa Liidu kõrge ametnik. 2012. aastal sunniti ta lahkuma Euroopa Liidu tervishoiuvoliniku kohalt seoses kahtlusega rahamaksete juhtumis. Omal ajal oli see hiigelskandaal. Nüüd on Euroopa uurijad arvamusel, et Dalli on seotud ka teise petuskeemiga, mis jõudis Maltalt Bahama saarte kaudu USAsse Lõuna-Carolina osariiki, kus Hayesilt ja teistelt investoritelt peteti välja vähemalt 1,5 miljonit dollarit.

Uurijad esitasid oma raporti Malta võimudele juba mullu suvel, kuid mitte midagi ei juhtunud.

New York Timesi ajakirjanikul õnnestus Dalliga telefonitsi ühendust saada ja ta ütles, et see juhtum on tekitatud Kessleri poolt. Malta politseile saadeti valeraport, mida uuriti. Sellest ei tulnud midagi ütles ta ja viskas toru hargile.

Euroopa Liidu euroraha kuritarvitusi uuriv agentuuri OLAF juht Giovanni Kessler kaebas, et õigussüsteemi koostöö poolest on Europa jätkuvalt fragmenteeritud.

Malta politsei pressiesindaja Louise Camilleri ütles, et uurimine jätkub. FBI teatas, et neil on raskusi Maltalt info saamisega.

Dalli õppis raamatupidajaks enne kui asus tööle juhtimiskonsultandina ja poliitiku elukutse valikut. 1987. aastal sai ta parlamenti, siis rahandusministriks ja seejärel välisministriks. 2010. aastal saadeti ta Brüsselise Euroopa Komisjoni volinikuks.

Tema põhiteemaks oli tubakaregulatsioon. Tema sundis läbi seaduse, millega tubakafirmad peavad suitsupakkidele panema hoiatused tervise kahjustamise kohta.

Dalli oli sunnitud Euroopa Komisjoni voliniku kohalt tagasi astuma, kuna ta püüdis saada ühelt Rootsi tubakakompaniilt 60 miljonit eurot, et pehmendada suitsuta tubakatoodete piiranguid.

Malta endine politseijuht John Rizzo ütles hiljutises intervjuus, et oli piisavalt tõendeid, et algatada kriminaalasi John Dalli vastu, kuid ta ei suuda seletada, kuidas Dalli vastu tubaka asjas seda ei tehtud.

Euroopa Komisjoni uurijad tundsid huvi Dalli kolme reisi vastu 2012. aastal Bahamale.

Uurijad kahtlusatavad, et need reisid on seotud Ponzi-tüüpi petuskeemiga hüüdnimega Gold Pool, mida vedas Dalli sõber Eloise Corbin.

Investorid usaldasid skeemi, kuna sellega oli seotud Euroopa Komisjoni endine kõrge ametnik. Näiteks investor James B. Geiger investeeris 600 000 dollarit, kuna John Dalli Euroopa Komisjoni liikmena äratas usaldust.

Janie B Moore investeeris skeemi oma elusäästud 409 000 dollarit. Mingeid dividende ei ole ta saanud, kuid ta suutis saada tagasi 7200 dollarit esialgsest investeeringust.