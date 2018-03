Euroopa Komisjoni vastulöök Trumpi käigule: 25-protsendilised tariifid USA kaupadele

Donald Trump Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

USA president Donald Trump on öelnud, et plaanib kehtestada 25-protsendilise tariifi imporditud terasele ja 10-protsendilise tariifi alumiiniumile. Euroopa Komisjon on Bloombergi andmetel valmis andma vastulöögi kehtestades USA-st imporditud terasele, riidekaupadele, jalanõudele ja valitud tööstuslikule kaubale ka 25-protsendise tariifi.