Euroopa Komisjoni volinik: diiselkütusega autode keelamine ohustaks autotootjate investeerimisvõimekust

Volkswageni logo. Foto: Scanpix, AFP

Volkswageni 2015. aasta heitmeskandaali järel on järjest rohkem kosta hääli, mis soovivad diislil sõitvate autode keelamist, kuna need saastavad keskkonda lämmastikoksiididega, kirjutab Reuters. EL-i siseturu ja tööstuse eest vastutav volinik aga leiab, et selliste autode keelamine hammustaks suure tüki autotootjate kasumit, mis pikas perspektiivis raskendaks heitmevabade autode turuletoomist.