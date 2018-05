Euroopa Liidu eelarveprojekt. Eesti maksab endiselt eelarvesse vähem, kui vastu saab

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõuniku Katrin Höövelsoni sõnul on Eestile EL-i eelarvest eraldatava rahasumma suuruse üle veel selgelt liiga vara spekuleerida. Kindel on see, et jääme endiselt netosaajaks ehk maksame liidu eelarvesse vähem, kui ise sealt toetustena saame. „Tänane pakett on lai eelarvepilt, kus riigipõhistest summadest veel rääkida ei saa. Kuna Brexitiga tekkis oluline eelarveauk, tuleb seda ühelt poolt täita, et säilitada praegune tase, aga samas on juurde tulnud tulevikuteemad – digivaldkond, teadusuuringud ja innovatsioon, noorteprogrammid, julgeolek, migratsiooni haldamine ja piirivalve tugevdamine,” loetles Höövelson.