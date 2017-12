Euroopa Liit plaanib Tallinna ülikallist infokeskust

Euroopa Liit plaanib oma Tallinna esinduse muuta ligi kolme miljoni euroga kõrgtehnoloogiliseks külastajate keskuseks, et näidata Euroopa Parlamendi ja EL olulisust, kirjutab Politico.

Euroopa Parlamendi kommunikatsiooniosakonna sisedokumendi kohaselt plaanitakse rentida samas hoones lisapinda, et anda infokeskusele „Euroopa kogemus“ sarnaselt Berliinis ja Starsbourgis asuvatele keskustele.

Dokumendi kohaselt on plaanis selle projekti alginvesteeringuks 2,8 miljonit eurot. Igaaastasest 580 000 eurosest ülalpidamiskulust tuleks 60 protsenti Euroopa Komisjonilt ja 40 protsenti Euroopa Parlamendilt. Euroopa Komisjoni osaga algkuludesse alles tegeletakse.

Euroopa Parlamendis on mõnigi juba üllatunud summade üle, mida plaanitakse kulutada.

„Ägedatele tehnikavidinatele Euroopa infokeskuses raha kulutamine on maksumaksjate raha raiskamine, mis ei suurenda toetust Euroopa Liidule,“ ütles Saksamaa Euroopa Parlamendi saadik Bernd Kölmel. „Me peame kulutama maksumaksjate raha mõistlikult. Kui parlament käitub selliselt, saaks me avalikkuselt soojema vastuvõtu."

Lisapinnal saab mängida rollimängu, muutudes päevaks Euroopa Parlamendi liikmeks. Samuti tuleb täiustatud multifunktsionaalne konverentsikeskus, interaktiivsed Euroopa Parlamendi liikmete profiilid ja 360-kraadine kino.

Infokeskust peaks külastama aastas 28 000 inimest.

„Me oleme kogenud, et noortele inimestele meeldivad Euroopa kogemused paljudes kohtades,“ ütles Prantsusmaa konservatiivist Euroopa Parlamendi liige Elisabeth Morin-Chartier. „Raha pole teemaks.“

Tallinna kontor oleks Parlamendi viimane suur kinnisvaraprojekt. Mõni kuu varem otsustati kulutada Pariisi Euroopa Majale kuus miljonit eurot aastas ja hoone sisseseadmiseks ligi 12 miljonit eurot.

Euroopa Parlament avas 56 miljonit eurot maksma läinud Euroopa Maja ajaloomuuseumi Brüsselis. Euroopa Parlament ja Komisjon nõustusid rentima Helsingis infokeskuse tarvis pinda ligi 600 000 euro eest aastas.

"Euroopa parlament teeb kõik endast oleneva, et inimesi paremini oma tööst teavitada ja seista Euroopa kodanike huvide eest. Mitte kõigil pole võimalust reisida Brüsselisse ja Strasbourgi ning just seetõttu Parlamendi teavitusüksused kaasajastavadki liikmesriikides oma külastuskeskusi," ütles Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektori ja pressiesindaja Jaume Duch Guillot Ärilehele. "Oleme väga rõõmsad, et Tallinn on üks esimesi Euroopa Liidu pealinnu, kes sellest külastuskeskuste uuendamisest võidab. Euroopa Liit on Eestile ja teistele Balti riikidele esmatähtis ning Eesti kodanikel on õigus saada informatsiooni Euroopa poliitilise elu kohta ja sellest osa võtta."