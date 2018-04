Euroopa majanduse seis: kas tulekul on ebameeldiv üllatus?

Eelmise aasta heade uudiste asemel on Euroopa selle aasta majanduse osas näha hoiatavaid märke ning küsimus on selles, kas majanduse aeglustumine on ajutine või on tegemist tõsisemate probleemidega.

Euroopa Keskpank kasutas eelmise aasta eurotsooni tugevat majanduskasvu selleks, et kriisiaegset majanduse turgutusprogrammi vaikselt leevendama hakata. Paraku on aga selle aasta majandusväljavaated kesisemad ning tõenäoliselt peavad täna kogunevad keskpankurid sellega oma plaanide tegemisel arvestama, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Eelmisel aastal kasvas eurotsooni majandus 2,3%. See on viimase kümnendi kõige kiirem tempo ning suurem soa kasvust tuli teisel poolaastal. Selle aasta indikatsioonid näitavad aga, et aasta esimese kolme kuu kasv on varem loodetust kesisem. Ka prognoose on juba allapoole tõmmatud, sest kardetakse, et kasvu kõrghetk on juba möödas ning kaubanduspinged muudavad pilti edaspidi veelgi süngemaks.