Euroopa majandusel hoog sees ja turgutust pole rohkem vaja? Keskpank tõmbab rahatrükki koomale

Euroopa keskpanga (EKP) poliitika suunajate nägemusel ei vaja majandus enam nii palju turgutamist ning varasemaid rahatrüki lubadusi hakatakse ilmselt koomale tõmbama, vahendas Reuters panga allikatele tuginedes.

Tänavu on majanduskasvu indikaatorid üldjoontes ületanud ootusi ja Euroopa Liidu majandus kogub silmanähtavalt hoogu. Sestap plaanivad keskpankurid nädala pärast toimuva kohtumise lõppavaldusest võtta maha hoiatuse majanduslanguse riskide kohta, mis on olnud otsekui refrään igas panga avalduses juba mitu aastat. Selle asemel kavatsevad pankurid nimetada avalduses riske "tasakaalustatuks", ütlesid Reutersile allikad.

Kuid selles osas, kas ja mida nüüd langusriskide asemel jutlustada, pole pankurite seas üksmeelt. EKP poliitika liiga kiire muutumine hirmutab rahaliidu äärealasid, kes ei taha, et turud rahutuks muutuksid, vahendas agentuur.

"Pärast Prantsuse valimisi on poliitiline risk selgelt vähenenud ning majandusnäitajad on suurelt jaolt positiivsed, mis tähendab, et me peaksime seda ka laiemalt teadvustama," ütles agentuurile üks anonüümseks jääda soovinud keskpankur.

Teise Reutersiga suhelnud keskpankuri hinnangul on tõusuperiood olnud siiski liiga lühike, et hakata kohe poliitikat muutma.

8. juunil toimuval EKP nõukogu istungil tuleb peamine debatt selle üle, kas pank peaks kärpima oma nn lõdvendusmeetmeid - ehk lubadust pidada intressimäärad praegusel madalal tasemel pikemat aega ning suurendada varaostuprogrammi kohe kui majanduse väljavaade pisutki halveneb.

Loe veel

Kas keskpankurid tuleval neljapäeval ka poliitika muutmise osas kokkuleppele jõuavad, on praegu vara ennustada, kuid Reutersi allikad arvavad siiski, et ilmselt veel mitte. "See on esimene kord, kui me sel teemal räägime, nii et ma ei oota tingimata otsusele jõudmist," ütles üks pankur.

Ka EKP president Mario Draghi oli täna pigem ettevaatlik, öeldes ajakirjanikele, et nõrga alusinflatsiooni tõttu on ta kindlalt veendunud, et rahapoliitika toetamist on endiselt vaja "ülisuurel määral". Euroala inflatsiooni viimane number peaks tulema homme.