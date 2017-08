Euroopa ministrid hakkavad Tallinnas ELi maksusüsteemi reformimist kaaluma

Euroopa Liidu logo Foto: Scanpix/ Reuters

Mitmed praegused maksureeglid on välja töötatud ajal, mil digimajanduse murrangut ei osatud ette näha. Seepärast on septembris Tallinnas toimuval Euroopa Liidu rahandus- ja majandusministrite kohtumisel ühe teemana laual ka ELi maksusüsteemi reformimine, mille kohta välismeedias on varem konkreetselt mainitud näiteks kodumajutusplatvormi Airbnb võimalikku ühtset maksustamist, kirjutab err.ee.