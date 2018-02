Euroopa pankadel on 944 miljardi eurone halbade laenude probleem

Euroopa pankade halbade laenude probleem ei lahene iseenesest ning see rõhub pankade bilansse, kirjutab Bloomberg.

Minevikus kuhjunud halbade laenude hulk muudab pankadele laenude andmise raskemaks ning rõhub nende majandustulemusi. Euroopa võimud soovitavad pankadel laenud müüa või kanda nende väärtus maha. Investorid on pettunud senise asjade käiguga.

Kõige hullem on halbade laenude probleem Kreekas ja Küprosel, kus 25-50% kogu laenuportfellist on hapu. Neile järgnevad Bulgaaria, Rumeenia, Ungari, Tšehhi, Sloveenia, Horvaatia, Itaalia, Portugal ja Iirimaa, kus halbu laene on 10-25 protsenti portfellist. Poolas, Balti riikides ja Hispaanias on halbu laene 5-10 protsenti pankade laenuportfellist. 2-5 protsendi vahel on Saksamaal, Austrias, Hollandis, Belgias, Luksemburgis, Prantsusmaal ja Taanis. Alla kahe protsendi on halbu laene Rootsi, Soome ja Ühendkuningriigi pankade laenuportfellides.

Itaalias pankades on halbu laene 224,2 miljardit eurot, Prantsusmaal 142,2 miljardit eurot, Hispaanias 131,4 miljardit eurot, Kreekas 112,3 miljardit eurot, Ühendkuningriigis 67 miljardit eurot, Saksamaal 58,4 miljardit eurot, Hollandis 43,8 miljardit eurot, Portugalis 34,2 miljardit eurot, Iirimaal 26 miljardit eurot ja Küprosel 19,5 miljardit eurot.

Alates 2014. aasta lõpust on Euroopa pangad vähendanud halbu laene enam kui 280 miljardi euro võrra. Euroopa Keskpangale, kes valvab Euroopa Liidu suurimate pankade üle, on pankade halvad laenud põhiprobleem. Probleemiga tuleb tegeleda siis kui majanduses on head ajad ja see aeg on praegu.