Euroopa pankasid on tabanud euroala kriisi järel kõige kehvem aasta

Langus on Euroopa pankade aktsionäridele maksma läinud üle 333 miljardi euro ja pannud nii Suurbritannia kui ka teised piirkonna pangad kauplema oma aktsiatega allpool nende tegelikku väärtust, vahendab Financial Times. Kui Euroopa pankade aktsiate keskmine väärtus on olnud 0,6 korda nende netoväärtus, siis kuuel USA kõige edukamal pangal on õnnestunud oma aktsiaid müüa 1,1 korda netoväärtusest kõrgemalt.

„Euroopa pangandussektor teenib küll viimaste aastatega võrreldes rohkem raha, aga Ameerika või Aasia pankadega võrreldes kannatab märksa kehvema tootlikkuse käes,” rääkis Citigroupi peaanalüütik Ronit Ghose. „Aktsiate hinnad on sel aastal tulnud kolm korda enam alla, kui kasumiprognoosides kirjeldati,” lisas ta.

Kuigi kasumi- ja kapitalitasemed on head, finantsregulaatorite määratavad trahvitasemed madalad, on igasuguseid katseid tulemuslikkust parandada varjutanud nii uued skandaalid kui ka geopoliitilised ja makromajanduslikud šokid. Euroala stabiilsusele andis pärast Brexiti otsust järgmise löögi sel suvel euroskeptilise valitsuse võimuletulek Itaalias.

Pankurid, analüütikud ja investorid ütlevad, et olukord on nii hapu, et vaid üksikud aktiivsed investorid on alles jäänud. Mõned analüütikud siiski loodavad, et lähiajal leiab aset mingi muutus intressimäärades – mis on ehk kõige olulisem pankade sissetulekute mõjutaja.