Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks Euroopa Liidu-Kanada vabakaubandusleppe (CETA), hoolimata aktivistide protestidest ja USA presidendist Donald Trumpist innustust saanud üleskutsetest protektsionismile.

Strasbourg’is kogunenud parlament kiitis leppe heaks häältega 408 poolt, 254 vastu ja 33 erapooletut, vahendab AFP.

Euroopa Liidu liikmesriigid ja Kanada kirjutasid kokkuleppele ametlikult alla oktoobris pärast seitset aastat keerulisi läbirääkimisi, saades üle Belgia Valloonia regiooni viimase hetke vastuseisust.

Hääletuse ajal marssis parlamendi juures umbes 700 CETA-vastast aktivisti. Parlamendi sissepääsu blokeerisid kirurgimaskides globaliseerumisvastased, kelle märulipolitsei kõrvale viis.

„Jah CETA-le on inimeste jalge alla tallumine“ oli kirjas ühel loosungil.

Neljapäeval esineb Euroopa Parlamendi ees Kanada peaminister Justin Trudeau.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles täna oma sõnavõtus, et ELi-Kanada vabakaubandusleping (CETA) on lisaks majanduslikule ja kaubanduslikule kasule oluline ka geopoliitiliselt. „Leping aitab elavdada kaubandust ja majandustegevust ning luua töökohti,“ ütles Paet oma sõnavõtus. „Ühtlasi on see ELile ja Kanadale heaks võimaluseks edendada ja kaitsta meie ühiseid väärtusi,“ lisas ta.

Paeti sõnul on tegemist ELi jaoks väga laiaulatusliku ja edumeelse lepinguga. „Kanadaga kokkuleppele jõudmisega tõestame, et taolised lepingud on igati tehtavad. See on oluline sõnum,“ ütles ta.

Paet rõhutas, et ELi ja Kanada vabakaubandusleping on oluline ka geopoliitilisest aspektist. „Strateegiliste partnerite ja liitlastena peavad EL ja Kanada omavahelisi suhteid tugevdama, eriti arvestades praegust kiiresti muutuvat ja ebastabiilset rahvusvahelist keskkonda,“ ütles ta.